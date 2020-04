Putem lua coronavirusul de pe lumanarea cu care primim Lumina? Ce spune ministrul Sanatatii

Ziare.

"Cat timp suntem intr-un contact direct cu o persoana infectata. Acum nici nu stim cine este. Suntem in scenariul 4 si oricine e suspect, chiar daca nu are simptomatologia. Cu atat mai mult oricine are un mic simptom. Atunci nu putem risca", a spus Nelu Tataru, la Antena3, intrebat daca putem sa ne infectam de la lumanarea respectiva.Ministrul a punctat ca acum Romania se afla intr-un moment in care a reusit sa limiteze focarele."Suntem intr-un moment in care am reusit oarecum sa limitam focarele, am reusit sa facem focare mici acasa, sa se consume boala in aceasta perioada de izolare si atunci cand vom iesi sa fim ori cu imunitatea facuta ori cu din ce in ce mai putini asimptomatici care pot transmite", a declarat Nelu Tataru.Intrebat daca e multumit de situatia din prezent, ministrul a raspuns ca ar fi fost "multumit sa nu avem atatea cazuri si sa nu avem decese. As fi fost multumit sa nu fie aceasta pandemie. Trebuie sa fim precauti".Tataru a punctat ca dupa ce trece pandemia autoritatile trebuie sa faca o analiza si sa nu mai fie prinse nepregatite."Dupa aceasta pandemie ne vom uita retrospectiv si vom face o analiza. Nu vrem sa mai fim prinsi nepregatiti, nu vrem sa mai avem decese, nu vrem sa mai avem bolnavi. Vrem sa trecem ca printr-o clipa obisnuita si sa fim si sufleteste mai linistiti.In acest moment este dezorientare, panica, teama, un dusman necunoscut cu care luptam, dar ne luptam fara niste arme specifice, ne luptam cu ce gasim prin casa, ca sa zic asa, ne luptam cu o mentalitate, ne luptam cu o credinta si ne luptam in acelasi timp cu o vointa de a trai. Fiecare o avem si trebuie sa o avem in lupta noastra aceasta vointa de a trai, dar nu putem trai decat respectand niste reguli si sa ne bucuram dupa ce aceasta pandemie se termina", a punctat Nelu Tataru.Ministrul nu se asteapta la mari schimbari dupa pandemie in privinta comportamentului oamenilor, dar spera ca mici modificari sa ramana."Nu stiu daca se va schimba. Dar mici modificari ar trebui sa ramana, macar pe o perioada cat mai avem o teama, macar cat stam noi insine si ne amintim prin ce am trecut, macar niste obiceiuri care trebuie sa ramana: igiena, precautiile, faptul sa ne izolam cand avem un simptom respiratoriu, sa sunam la un medic de familie, sa ne reintoarcem la medicii de familie si sa ne amintim ca am trecut prin ceva si ca suntem multumiti ca am scapat cu viata", a mentionat Nelu Tataru.