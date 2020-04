Scandalul "Vacanta Mare": O asociatie civica ii cere ministrului Sanatatii sa-l demita pe Streinu Cercel de la sefia institutului Matei Bals

"Programul are accente anecdotice"

Ziare.

com

Reset Iasi arata care sunt declaratiile facute de Cercel, care ar fi neinsotite de dovezi stiintifice sau chiar hazardate.In 27 ianuarie 2020, de exemplu, Cercel asigura ca "".Medicul explica recent ca "alcoolul sanitar nu este bun, nu foloseste la nimic. Spirtul medicinal nu e bun". "", sustine Reset Iasi.Despre programul Vacanta Mare, asociatia civica arata ca "are mai degraba accente anecdotice decat o rigurozitate proportionala cu situatia medicala in care ne aflam".", se arata in scrisoarea transmisa lui Nelu Tataru.Asociatia civica sustine ca astfel de declaratii controversate si hazardate ale unei persoane aflate in fruntea unui astfel de institut conduc la scaderea increderii cetatenilor in institutiile statului si decredibilizeaza actiunile acestuia.In plus, autoritatile trebuie sa se asigure ca prin informatiile transmise de catre reprezentantii institutiilor, in randul cetatenilor se induce un sentiment de stabilitate si siguranta, nicidecum perceptia indepartarii acestora din mediul lor familial.," conchide Reset Iasi.I.S.