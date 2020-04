Tataru anunta ca se va recolta plasma de la pacientii vindecati pentru a fi transferata celor in stare critica

Ziare.

Mai exact, de la pacientii vindecati va fi recoltata plasma pentru a fi transferata celor aflati in stare critica pentru a-i ajuta sa lupte cu acest coronavirus.Tataru a declarat, intr-un interviu acordat Digi 24, ca Romania a primit o donatie de trei aparate de plasmafereza si ca plasma va fi recoltata in trei centre."Pacientii doneaza pe baze voluntare, trebuie sa fie sanatosi, fara simptomatologie, cu un test negativ si sa existe evidentierea anticorpilor", a explicat Nelu Tataru.Aceasta tehnica a fost folosita si in combaterea epidemiei de gripa din anul 1918. Acum, este folosita si in China si SUA."Anticorpii acestia functioneaza practic ca un medicament, deci iti asigura imunitate pentru cateva saptamani, poate cateva luni, si este foarte, foarte utila in primul rand pentru cadrele medicale, care sunt expuse zilnic la o cantitate foarte mare de incarcatura virala, si va fi probabil foarte utila pentru persoanele din categoriile de mare risc, persoane batrane sau persoane care au comorbiditati", a explicat de curand doctorul Mihnea Bostina, specialist virolog, profesor la Departamentul de microbiologie si imunologie al Universitatii din Otago, Noua Zeelanda.Tataru a comentat si teoriile potrivit carora romanii ar avea o gena care ii ajuta in lupta cu coronavirusul sau ca vaccinul BCG ar putea ajuta imunitatea."Ne punem speranta in orice, dar trebuie sa ramanem precauti. Testele vor evidentia daca intr-adevar sunt si tratamente adjuvante. In acest moment, mergem pe un tratament simptomatic, un tratament cu antivirale, cu imunomodulatoare, cu antibiotic, ne adaptam la fiecare etapa de evolutie si la fiecare pacient in parte", a comentat ministrul Sanatatii.Citeste si Nelu Tataru a aprobat cresterea numarului de teste de coronavirus pentru anumite categorii de persoane