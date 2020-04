Tataru da asigurari ca Mircea Macovei nu va reveni la conducerea Spitalului Judetean Suceava

Ziare.

"Nu va fi preluat managementul din nou (de catre Macovei - n.r.). Acolo, dupa cum stiti, avem management militar, s-a intors din concediu directorul medical, dar avand in vedere ca este in continuare o ancheta in desfasurare, chiar daca este in rem, stim exact ce s-a intamplat cu acele testari, cand au fost adunati mii de oamnei pentru testare.O sa am o discutie si cu domnul presedinte al Consiliului Judetean, nu poate acest domn sa revina (...) Chiar daca s-a intors, nu poate fi acceptata calitatea lui de director medical. Se poate intoarce ca profesionist, medic in acest spital, dar nu ca director medical", a declarat Tataru, in timpul vizitei la spitalul de campanie amenajat la marginea municipiului Arad.Ministrul se afla in Arad pentru discutii cu autoritatile si pentru a vizita spitale arondate in lupta cu COVID-19.Premierul Ludovic Orban a transmis, joi, conducerii Ministerului Sanatatii ca nu poate accepta revenirea lui Mircea Macovei in pozitia de director medical la Spitalul Judetean Suceava. "Transmit foarte clar, nu pot sa accept sa revina in pozitia de director medical la Suceava doctorul Macovei. Aveti, in baza decretului privind instituirea starii de urgenta, competenta de a lua decizii in privinta managementului oricarui spital, ca atare, o spun limpede, nu se poate intoarce domnul Macovei in pozitia respectiva", a spus Orban, la inceputul sedintei de Guvern.