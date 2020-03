Tataru: Daca vom avea peste 2.000 de bolnavi, personalul medical cu simptome usoare va trata pacientii

Am vazut anchete epidemiologice terminate la jumatate

Totodata, afirma el, cei care sunt cadre medicale cu aceasta simptomatologie usoara vor merge in spitale si vor ingriji bolnavii."Aceste scenarii erau facute si ca proceduri si ca protocoale demult. Vom regandi, ca cei care sunt cu simptomatologie usoara si medie sa fie tratati acasa, sub supraveghere medicala, in mare parte si de voluntari, iar cei care sunt cadre medicale cu aceasta simptomatologie usoara vor merge chiar in spitale si vor ingriji bolnavii", a declarat Tataru, intrebat ce modificari se vor face cand in Romania vor fi peste 2.000 de cazuri diagnosticate de COVID-19.Potrivit ministrului Sanatatii, persoanele care vin la spital cu o infectie respiratorie si vor avea test negativ la gripa vor fi testate si pentru coronavirus.Pe de alta parte, noul ministru al Sanatatii acuza faptul ca exista anchete epidemiologice realizate in cazul unor bolnavi cu COVID-19 terminate la jumatate sau incomplete."Am vazut anchete terminate la jumate sau incomplete, care nu urmaresc cazurile in sine, nu urmaresc contactii in sine si care se pierd la un moment dat. Cum avem Suceava, unde tot DSP-ul este in carantina in acest moment. O parte sunt in izolare, o parte sunt pozitivi si a trebuit sa aducem echipe din centrul universitar Iasi pentru a putea incepe anchetele acolo, va dati seama unde suntem?", a precizat Tataru.Ministrul Sanatatii a subliniat ca va pune un accent mai mare pe protocoalele ce trebuie respectate la nivel local si se vor face noi instruiri."Voi accentua mai mult pe acele protocoale care trebuie respectate la nivel local, se vor face iar instruiri, echipamente de protectie, aparatura care trebuie la nivel local, incepand cu spitalele de faza 1, faza 2 si apoi faza 3, o recapatare a increderii personalului medical in el insusi, o testare care trebuie facuta conform anchetelor epidemiologice, daca aceste anchete epidemiologice vor fi corecte si ample", a adaugat Tataru.El a criticat si managementul local al unitatilor sanitare, afirmand ca trebuie schimbat si adaptat in relatia cu personalul medical."Un management local al unitatilor sanitare care trebuie schimbat si adaptat in relatia cu personalul medical,. Trebuie reasezata ca prima linie UPU, ATI, Boli Infectioase, iar apoi celelalte sectii.DSP-urile vor lua si masuri vizavi de medicii de familie. Am solicitat sa aiba legatura si cu tot ce inseamna medicii stomatologi, am cerut ca si in colaborare cu Institutia Prefectului, ma refer la Suceava, sa avem si acele dotari pentru statiile de ambulanta, pentru SMURD si pentru UPU.Dar prioritatile vor fi aprovizionarea cu materiale sanitare, aprovizionarea cu echipamente de protectie si medicamente a spitalelor care sunt de suport COVID in toate judetele, precum si testarile conform anchetelor epidemiologice si pentru personalul medical aflat in prima linie", a precizat Nelu Tataru.