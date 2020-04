Tataru explica de ce e necesara starea de urgenta: Daca altadata puteam cere ajutorul altcuiva, acum nu avem cui

"Trebuie sa luam masuri noi"

El s-a referit la solicitarile anumitor persoane, inclusiv preoti ori diversi alesi locali, ca bisericile sa fie redeschise in noaptea de Inviere."Daca vrem sa avem alte sarbatori pascale linistite, ar trebui sa avem mare grija in aceste sarbatori pascale. O stare de urgenta nu se instituie ca i-a venit cuiva. Avem un moment in care, daca altadata aveam o problema puteam cere ajutorul altcuiva, acum nu avem cui sa cerem ajutor.", a spus ministrul Sanatatii.Nelu Tataru a adaugat ca acum este momentul sa respectam regulile "pentru viitorul nostru si al copiilor nostri"."Hai sa dam o perioada din viata noastra pentru un viitor al nostru si al copiilor nostri. Trecem printr-un moment greu. Sa facem ca acest moment sa devina un moment usor peste doua luni. E necesar sa dam acum o perioada a noastra pentru viitorul nostru si al copiilor nostri si pentru ca peste doua luni sa ne fie si noua mai bine", a spus el.Tataru a declarat, la Focsani, ca pentru ca Vrancea "sa nu devina o Suceava doi", trebuie luate masuri noi, iar anchetele epidemiologice sa fie reluate si riguros efectuate."Vin dupa modelul Suceava, vin dupa Deva, in care intalnim aceleasi probleme. Pentru ca Vrancea sa nu devina o noua Suceava, trebuie sa luam de la inceput aceste lucruri, sa le punem pe un fagas normal, chiar daca o sa vedeti ca, la un moment dat, unora li se va parea prea riguros, prea militareste.Daca nu respectam, si aici ma refer si la corpul medical, la confratii mei, sa avem grija de noi, daca nu luam un echipament cum trebuie, daca nu ne imbracam cum trebuie, daca nu ne dezechipam cum trebuie, daca nu ne spalam pe maini, daca nu facem acea dezinfectie cand plecam din spital, vor fi niste probleme. Corpul medical trebuie sa fie valid pentru a-i trata pe cei care ni se adreseaza", a declarat Tataru.Ministrul Sanatatii s-a aflat, luni, la Focsani, unde a anuntat ca Spitalul Judetean va avea conducere militara, a suspendat conducerea DSP Vrancea, a facut verificari la Ambulanta si la Sectia de Boli Infectioase.