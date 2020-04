Tataru: Generalul Oprea si-a terminat misiunea la Suceava. Luni va prezenta raportul, vom trage concluzii si vom lua masuri

LIVE

Ziare.

com

Tataru a spus ca Oprea va prezenta un raport complet al activitatii la spitalul din Suceava, iar autoritatile vor trage concluzii si vor lua niste masuri."Nu trebuie sa uitam ce a inseamnat Suceava. Trei mii din cele 12.000 de cazuri sunt de la Suceava. 124 de cazuri din cele aproape 690 de decese sunt de la Suceava. Acel cumul de factori pe care l-am gasit de la inceput, managementul, autoritate locala, populatie civila, parte medicala sunt cei care au contribuit la momentul in care ne aflam. Sper ca am invatat ceva si nu mai repetam.Suceava era si va trebui sa redevina un spital-etalon. Era unul din cele mai mari ambulatorii de specialitate, sunt specialisti dintre cei mai buni, eu sper, dincolo de tot ce ne caracterizeaza pe noi ca si personal medical, de perioadele bune sau rele prin care am trecut, ca am invatat ceva si Suceava sa revina acolo unde era", a spus ministrul Sanatatii.Nelu Tataru a adaugat ca echipa militara care a coordonat activitatea de la Spitalul Judetean Suceava si-a incheiat misiunea."Domnul general si-a terminat misiunea, luni dimineata ne vedem la minister, va prezenta raportul complet la tot ce a insemnat activitatea dansului in Spitalul Judetean Suceava si atunci vom trage si noi niste concluzii si vom lua niste masuri", a spus ministrul, care a precizat ca Ionel Oprea nu va merge in alt focar.Intrebat ce sanse sunt ca fostul director al unitatii spitalicesti, Vasile Rimbu, sa redevina in functia de manager, Nelu Tataru a spus: "Personal, cred ca nicio sansa".Ministrul Sanatati a spus ca in acest momentul municipiul Suceava nu intruneste conditiile pentru a-i fi ridicata carantina, situatia urmand sa fie evaluata in perioada urmatoare.Nelu Tataru a precizat ca a fost in vizita si la Spitalul Judetean Botosani, unde s-a schimbat managementul si a vazut circuite noi fata de cele pe care le observase la precendentele vizite."Am fost la Botosani, acolo s-a schimbat managementul acum doua zile, s-a schimbat directorul Directiei de Sanatate Publica. Am vazut alte circuite astazi fata de ce vazusem acum doua, trei saptamani. Orice reevaluare o facem de la zi la zi si periodic, saptamanal. Nu voi avea niciun fel de intelegere pentru managerul unui spital sau pentru un director de DSP care nu va respecta niste reguli, care nu va fi acel om care sa gireze activitatea medicala in conditii normale, cu circuite epidemiologice, cu anchete epidemiologice intr-o unitate spitaliceasca", a explicat Nelu Tataru.Ministrul Sanatatii a fost intrebat si daca medicamentul Remdesivir, despre care specialistii straini spun ca ajuta in tratamentul pacientilor cu coronavirus, va fi folosit si in Romania."L-am si preluat, e in clinicile de boli infectioase. Dar acest tratament este adaptat fiecarui pacient in parte si fiecarui stadiu de boala. Noi aplicam toate tratamentele care sunt si in alte state, inclusiv acea plasma autoimuna, Suceava fiind din acest punct de vedere, si aici am o discutie si la Consiliul Judetean, poate fi achizitionat pentru centrele de transfuzii care tin de Ministerul Sanatatii si un aparat care poate recolta, avand in vedere ca aici avem foarte multi vindecati, insemnand ca am avut si foarte multi infectati, sa putem recolta acea plasma autoimuna, sa putem folosi la cazurile grave. (...)Ajunge la depozitele noastre si poate fi achizitionat de orice clinica de boli infectioase. In Agentia Nationala a Medicamentului am dat acceptul pentru acest medicament si pentru a putea fi folosit ca si terapie", a mai spus Nelu Tataru.Citeste si Nelu Tataru: Peste doua zile, la Suceava, se va preda managemenul militar unei echipe civile