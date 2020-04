Tataru: Lipsa izolarii voluntare de Paste poate duce la 20.000 de cazuri. Un nou varf, posibil in toamna

LIVE

"In cazul in care vom avea o transmitere accentuata in comunitati, nerespectarea unor reguli putem merge si la mai multe cazuri, 15.000-20.000 daca nu avem acele precautii.Mentin ce am spus si acum patru si opt saptamani: izolare voluntara la domiciliu, inca nu este timpul. Ramane acel timp cand vom vedea stagnarea numarului de cazuri de la o zi la alta si chiar cand vom avea cazuri noi", a spus Nelu Tataru, la Digi 24.Ministrul Sanatatii a adaugat ca trebuie sa ne obisnuim sa convietuim inca doua sezoane cu acest virus"Nu vom avea aceeasi manifestare. O parte din populatie se va imuniza, o parte va respctea niste precautii pentru ca venimde pe o pandemie cum n-a mai fost. Acea etapa sezoniera se va transforma in etapa gripala. Depinde de noi daca o vom transforma intr-o simpla gripa sezoniera si sa vina un moment cand vom stabiliza un virus din care sa putem face un vaccin. (...)Ar mai putea fi un varf in toamna, dar nu de amploarea aceasta. Depinde de noi daca va fi varf sau o simtpomatologie frusta respiratorie superioara", a spus sursa citata.Nelu Tataru a spus ca numarul de cazuri raportat va fi influentat de modul in care se vor comporta in perioada sarbatorilor pascale."Am spus la inceput ca vom fi pe un varf la sapte, zece zile dupa sarbatorile de Paste. Acest varf se va duce mai tarziu si va fi mai abrupt dupa ce facem in aceste zile. Mentinem izolare, mentinem distantarea, atunci putem avea acelasi parcurs pe care il avem acum pana in 20, 25 aprilie, urmand ca dupa cele sapte, zece zile de dupa Paste sa putem vedea o stagnare ca numar de cazuri noi. Poate dupa 15 mai vom vedea o scadere a numarului de cazsuri noi de la o zi la alta", a mai spus Tataru.Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.357 au fost declarate vindecate si externate.Citeste si Raed Arafat, despre relaxarea restrictiilor: Acum va fi Pastele si peste 7 zile o sa culegem bolnavi si decedati. Trecem la faza de convietuire cu virusul