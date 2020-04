Tataru: Medicamentul Remdesivir, pentru tratarea pacientilor cu COVID-19, ar putea ajunge in Romania in circa o luna

Ziare.

El a fost intrebat despre testarea acestui medicament in SUA, la Spitalul Universitar din Chicago, asupra unui esantion de 125 de bolnavi diagnosticati cu COVID-19."Am vazut si noi studiul din SUA. Sunt 125 de cazuri si doar doua decese. Urmarim sa fie acreditat in Statele Unite, apoi sa intre in comunitatea europeana si il putem prelua si noi. Este un raspuns pozitiv (la Remdesivir - n.red.) si un raspuns care promite ca si tratament electiv pentru coronavirus. Suntem intr-o relatie in care avem o discutie cu cei care fac acest studiu. In masura in care receptul este omologat, il putem aduce in Comunitatea Europeana, va fi omologat si la noi, si apoi si in Romania", a afirmat Tataru.Intrebat despre o estimare in timp, ministrul a raspuns: "Sa speram cam intr-o luna".Referindu-se la tratamentul cu plasma, Tataru a mentionat ca "este inca la nivel de studiu". "Avem centre la Timisoara, Iasi si Bucuresti (...) Azi am facut acel protocol de prelevare a plasmei. Ramane ca si in comisiile de ATI, Boli Infectioase, Hematologie sa elaboreze si un proiect, un protocol de studiu pe care sa-l putem pune in practica, sa folosim aceasta plasma hiperimuna la pacientii critici. Pacientii critici sunt cei care au cea mai mare nevoie si in acest moment pot reactiona la acea plasma hiperimuna avand anticorpii", a evidentiat ministrul Sanatatii.In cadrul acestui studiu clinic efectuat la Spitalul Universitar din Chicago au fost evaluate 125 de persoane, dintre care 113 au fost testate pozitiv pentru noul coronavirus si tuturor li s-au administrat doze zilnice de remdesivir, antiviral folosit pana in prezent pentru a trata Ebola.Doi pacienti au murit, dar cei mai multi dintre ceilalti au fost externati, intrucat simptomele lor s-au ameliorat considerabil, potrivit rezultatelor preliminare ale acestui studiu anuntate de publicatia medicala Stat News.