Tataru: Nu stie nicio sectie din Spitalul Suceava cati medici sunt bolnavi, cati in izolare sau cati nu sunt prezenti

LIVE

Ziare.

com

Potrivit acestuia, nicio sectie din spital nu stie cati medici sunt bolnavi, cati in izolare sau cati nu sunt prezenti."In acest moment, nu stie nicio sectie cati sunt bolnavi, cati sunt in izolare la domiciliu sau cati nu sunt prezenti. In acest moment, de la managementul local noi nu avem nicio informatie. Am discutat cu managerul actual, nu are absolut nicio informatie, nicio previziune despre ce trebuie facut in continuare si care ar fi necesarul. Astazi, la prima intalnire a noii echipe cu vechea echipa manageriala, nu au putut sa faca un schimb de necesar", afirma Tataru.Ministrul Sanatatii a precizat ca, in conditiile in care actiunile fostei echipe manageriale "nu prea au mers", la conducerea unitatii sanitare din Suceava a fost numit un management medical si militar, asigurat din medici de la spitale militare, iar un secretar de stat din Ministerul Sanatatii, ofiter in rezerva, va ramane la Suceava pentru a supraveghea activitatea.El a spus ca personal medical din alte judete va lucra la Suceava pana cand medicii se vor putea intoarce in spital."In saptamana care incepe va urma o reasezare a tuturor persoanelor care lucreaza in Spitalul Judetean Suceava pentru a vedea in ce stadiu se afla. Intelegem, este o frica, dar trebuie sa stim cu cine lucram. Va veni, intr-o prima perioada, personal de la Iasi, pentru patru-cinci zile va veni sefa Clinicii de ATI care va pune bazele reinceperii activitatii de anestezie si terapie intensiva in Spitalul Judetean, va veni un nou medic epidemiolog de la DSP Neamt si incep sa apara rezidenti de ultimul an, precum si medici primari de diferite specialitati in judetul Suceava.Incercam sa suplinim in acest moment, pana medicii din judetul Suceava vor reveni la locurile de munca, sper eu, sanatosi. In perioada imediat urmatoare managementul spitalului va chema, programat, acesti medici pentru a nu mai face acele greseli care s-au facut in timp si le va evalua starea, atat de sanatate, cat si a locului de munca. (...) Inca nu s-a terminat o perioada de urcus a acestei pandemii la nivelul Sucevei si Romaniei, va veni o perioada de stabilizare si apoi va veni o parte in scadere a acestei pandemii", a afirmat Nelu Tataru.Acesta a precizat ca se incepe "o reevaluare a tot ce a insemnat si recoltari si analize", aratand ca probe de la Suceava ar putea fi duse la Cluj, unde se pot face analize.Ministrul Sanatatii a precizat ca primarul orasului Suceava l-a informat ca va fi donat spitalului un al doilea aparat de testare PCR, dar ca este nevoie de personal pentru a opera acest aparat.El a spus ca multi dintre medicii si asistentele de la Suceava nu au fost testati pentru Covid-19, iar evaluarea acestora se va face in perioada urmatoare.