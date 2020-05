Tataru: Ritmul de imbolnavire este stabil. Inca nu am trecut de varful pandemiei in Romania

Ziare.

com

"Este un ritm care se mentine de o saptamana. (...) Mizam in continuare pe aceeasi respectare a distantarii sociale, dar mai ales a regulilor de igiena. Ritmul pe care il avem in acest moment este un ritm stabil, dar trebuie sa urmarim focarele care se nasc in acest moment. (...) Ramane ca evaluarea din aceasta saptamana a INSP si a Ministerului Sanatatii sa ne redea o imagine a starii in care ne aflam", a declarat Nelu Tataru, joi seara, la B1 Tv.Acesta a spus ca sunt focare in caminele de varstnici, dar si in randul cadrelor medicale, dar ca prin anchete epidemiologice "bine facute" acestea pot fi tinute sub control.Ministrul Sanatatii a adaugat ca la fiecare 14 zile se va face o noua evaluare cu privire la situatia epidemiologica.Nelu Tataru a mai spus si ca regulile care vor trebui respectate dupa data de 15 mai vor fi puse in dezbatere publica in viitorul apropiat, insa acestea vor prevedea protocoale privind mentinerea regulilor de igiena si distantarea sociala.Nelu Tataru a afirmat, referindu-se la posibilitatea romanilor de a pleca in vacanta in aceasta vara, ca "intr-o prima faza a relaxarii dupa 15 mai nu discutam de restaurante"."Avem un moment pe care trebuie sa-l gestionam, inca nu am trecut de varful pandemiei in Romania", a mai spus el.In ceea ce priveste echipamentele si materialele sanitare, Tataru a spus ca autoritatile nu au avut timpul de a-i intreba pe fostii guvernanti de ce stocurile de materiale sanitare erau lipsa, existand materiale doar in depozitele Departamentului pentru Situatii de Urgenta, unde s-au facut stocuri pentru gestionarea unei eventuale epidemii de Ebola."Pentru o luna, o luna si jumatate, chiar avem materiale, avem si in depozite", a mai spus Tataru, referindu-se la stocurile de materiale sanitare.