Tataru: Speram ca in 2 saptamani sa limitam focarul de la Suceava. Personalul medical accepta rigurozitatea militara

LIVE

Ziare.

com

"Acolo la Suceava a fost ceva deosebit. Tocmai de aceea ma vedeti la toate focarele mai mici din tara. Nu vrem sa mai avem o Suceava. Suceava a insemnat o serie de nereguli, plecand de la personal medical, de la Directia de Sanatate Publica, plecand de la autoritati locale sau de la pacienti care omiteau sau refuzau sa raspunda la niste intrebari, plecand de la o situatie care a fost luata in usor, plecand de la nerespectarea in timp a circuitelor epidemiologice, plecand de la anchete epidemiologice incomplete. (...)", a afirmat Tataru.Oficialul a precizat ca in ultimele zile i-au parvenit informatii privind reticenta unor angajati de la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava de a respecta masurile stabilite de noua conducere militara a unitatii medicale si a transmis ca astfel de atitudini nu sunt justificate."Cand ma gandesc ca au fost partasi la ce s-a intamplat, nu stiu daca cineva de acolo poate avea vreo nemultumire in acest moment, cand niste oameni se risca, merg in focar tocmai pentru a-i ajuta. In ultima saptamana au fost tot mai multe reticente la tot ceea ce insemna si testare si izolare si carantinare si participarea la un circuit epidemiologic si un circuit care includea cazarea personalului medical la hoteluri din Suceava pentru a nu merge acasa", a afirmat Nelu Tataru.Ministrul Sanatatii a comentat informatia potrivit careia angajatii de la morga Spitalului Suceava percepeau sume de bani pentru eliberarea cadavrelor, spunand ca un astfel de lucru "nu poate fi acceptat".Nelu Tataru a efectuat, vineri, o vizita in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, cel mai mare punct vamal de la frontiera de Est a Romaniei, unde a facut o evaluare a numarului de persoane care intra in tara in aceasta perioada, dar si o evaluare a ajutoarelor care sunt trimise din Romania in Republica Moldova.Cu acest prilej, ministrul Sanatatii a transmis ca Spitalul Municipal Barlad, desemnat unitate suport COVID-19, poate gestiona cazurile existente, a primit echipament de protectie si va continua sa primeasca atat materialele necesare cat si tratamentul pentru bolnavi si a cerut personalului medical sa respecte precautiile si sa trateze fiecare pacient ca pe un suspect de infectare cu noul coronavirus.