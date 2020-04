Tataru: Spitalul Judetean din Deva ramane sub conducere militara cat va fi nevoie

LIVE

Ziare.

com

"Sunt stocuri de medicamente, sunt stocuri de echipamente si materiale sanitare. Exista, in acest moment, si vointa. Sunt internati 207 pacienti, sunt si 23 de cadre medicale - patru s-au externat astazi.Fata de ceea ce am vazut acum doua saptamani, este cu totul schimbat. Am vorbit si cu corpul medical si sper ca aceasta mentalitate sa ramana, sper ca aceste circuite sa ramana. Chiar daca a fost o rigurozitate militara care a trebuit sa fie impusa la inceput, in acest moment am vazut o atitudine schimbata.Ma bucur sa gasesc acest lucru si sper ca aceasta pandemie prin care trecem sa se termine cat mai repede si sa putem intra intr-o viata normala, cu un management civil, dar cu un management civil pe care sa nu mai trebuiasca niciodata sa-l compensam cu un management militar", a declarat ministrul Sanatatii, la Deva.Intrebat daca va mai ramane managementul militar al SJU Deva, ministrul Tataru a raspuns ca acesta se va mentine atat timp cat va mai fi nevoie."Suntem in stare de urgenta pana pe 15 mai, deja lucrurile sunt pe un fagas normal. Ramane ca acea echipa manageriala civila, care va veni, sa vina si in aceste momente sa poata prelua, din mers, un management, nu sa fie predat pe hartie cum - parerea mea - a fost la inceput", a mai spus ministrul Sanatatii. SJU Deva a intrat sub management militar din data de 8 aprilie , dupa ce fosta echipa de conducere si-a prezentat demisia pentru ca, potrivit ministrului Sanatatii, nu ar mai fi facut fata situatiei din unitatea medicala.