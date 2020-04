Tataru spune ca "suntem spre varful pandemiei": Depinde de noi daca ramanem unde suntem acum

LIVE

"Suntem inspre varful pantei, spun eu. Ramane sa tina doar de noi daca atingem acest varf mai devreme sau mai tarziu si daca ramanem la 10.000-12.000 de cazuri, cat suntem acum, sau vom merge spre 15.000 sau mai mult", a spus Nelu Tataru.Pe de alta parte, el a mentionat ca este posibil ca spitalele sa ramana in coordonarea Ministerului Sanatatii, iar partea de ordonator de credite sa revina autoritatilor judetene sau locale."Noi, ca minister, am luat in coordonare toate spitalele din Romania. Subordonarea ramane, in continuare, ca si ordonator de credite, catre consiliile locale sau consiliile judetene. (...) Ne gandim ca partea de coordonare sa poata ramane la Ministerul Sanatatii. Subordonarea sa ramana la autoritatile locale sau judetene, dar coordonarea, ne gandim sa o luam la nivelul Ministerului Sanatatii", a afirmat ministrul.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a vizitat joi Spitalul Judetean de Urgenta din Deva, unde s-a intalnit cu managementul militar al unitatii si cu cadrele medicale.