Tataru: Trebuie sa ne asteptam ca in perioada urmatoare sa creasca numarul de cazuri de coronavirus

"Trebuie sa ne asteptam ca in urmatoarea perioada sa creasca numarul de cazuri, vom avea si cazuri dificile, critice, vor fi si decese, noi speram ca acest ritm sa fie unul scazut si sa putem gestiona bine aceste cazuri", a afirmat Tataru, la sediul Unifarm.El a spus ca exista un"Avem dat in analiza Comisiei de specialitate de Boli infectioase, precum si a Institutului National de Sanatate Publica si sper sa avem un raspuns la sfarsitul acestei zile, a unei proceduri in care sa testam tot personalul medical aflat in acest moment atat in izolare la domiciliu, cat si cei prezenti in unitatile spitalicesti.In urmatoarele zile veti avea si o prezentare pe pagina MS a numarului de cazuri din spitale, a numarului de teste din spitale, precum veti avea pe fiecare spital in parte stocul de materiale, stocul de echipamente de protectie, precum si kiturile de testare pe care le va folosi.In acest moment se fac testarile in functie de anchetele epidemiologice. De exemplu, avem un focar care se dezvolta in Spitalul Judetean Neamt. Acolo avem deja 27 de cadre medicale, plus 70 care sunt in izolare voluntara la domiciliu, puse pe o ancheta epidemiologica.Maine, in functie de evaluarea la fata locului, dupa si o analiza a managementului sau DSP-ului din judetul Neamt, vom lua si decizia in consecinta. Cert este ca acolo se dezvolta un focar in interiorul unitatii sanitare. (...) Maine vreau sa fiu si eu acolo si voi vedea", a sustinut ministrul.Tataru s-a referit si la situatia de la Suceava."Incepe sa se intrevada soarele. Corpul medical a inceput sa accepte situatia, nu neaparat restrictiile, circuitele care trebuie parcurse, a inceput sa accepte echipamentul si a inceput sa accepte si acea zona tampon in care nu vor mai merge casa, vor merge la hotelurile din judetul Suceava, vor fi dusi si adusi de la aceste hoteluri catre unitatea sanitara cu autocarele", a aratat ministrul.Tataru a spus ca urmeaza sa se achizitioneze prin Unifarm 500 de ventilatoare - 30 urmand sa vina in Romania saptamana viitoare, iar restul in functie de termenele stabilite."Deocamdata, in acest moment, pana nu avem un test negativ la cei care au fost asimptomatici sau usor simptomatici nu ne permitem sa le dam drumul in comunitate atat timp cat acasa pot avea persoane peste 65 de ani sau copii pe care dansii nu vor sa ii infecteze", a spus Tataru.