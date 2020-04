Un director din Ministerul Sanatatii a fost confirmat cu Covid-19. Ministrului Nelu Tataru i s-a facut un nou test

LIVE

Potrivit unei informari remise Ziare.com, directorul Directiei Control si Integritatel din cadrul Ministerului Sanatatii, Constantin Dina, este in prezent asimptomatic si se afla internat de noaptea trecuta la Spitalul de Boli Infectioase Constanta.In acest caz s-a inceput ancheta epidemiologica pentru stabilirea contactilor directi.Mai mult, in cadrul Ministerului Sanatatii vor fi luate masuri de dezinfectie.In plus, in aceasta dimineata, ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, i-au fost prelevate probe pentru un nou test COVID-19. Intr-o interventie telefonica la Digi 24, acesta a precizat ca rezultatul a fost negativ, dar va repeta testarea dupa 4-5 zile, conform procedurii, pentru a fi sigur de rezultat."In cazul meu, este vorba de un rezultat negativ, nu am avut un contact direct cu dumnealui, eu miercuri si joi am fost plecat din Bucuresti. Ramane sa vedem rezultatele anchetei epidemiologice, pentru a evidentia cate persoane au intrat in contact direct cu domnul Dina. Dumnealui este asimptomatic. Eu voi repeta testul in a patra sau a cincea zi. Deocamdata nu am motive sa stau in izolare, dar in functie de ce se intampla, as putea sta in izolare la minister", a spus oficialul, la Digi 24.El a adaugat ca seful Corpului de Control are o locuinta la Constanta si ca este posibil sa fi mers acolo si sa fi contractat boala, dar astfel de detalii vor iesi la iveala in urma anchetei epidemiologice.