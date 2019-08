Barcelona a facut o oferta surprinzatoare pentru Neymar

Ziare.

Cotdianul spaniol Marca anunta ca gruparea catalana a propus un imprumut gratuit cu drept de cumparare in vara viitoare!Asta deoarece Barcelona n-ar mai avea bani de cheltuit in aceasta vara, in care i-a achizitionat deja pe Griezmann, De Jong, Neto si Junior Firpo, pentru care a scos din conturi aproximativ 250 de milioane de euro!Initial, Barcelona i-a propus lui PSG un schimb cu Philippe Coutinho, insa mijlocasul brazilian a refuzat campioana Frantei pentru a se transfera sub forma de imprumut la Bayern Munchen.Catalanii n-au avut mai mult succes nici cu Ivan Rakitic, care refuza sa plece de pe Camp Nou.Ar mai fi Ousmane Dembele, dar PSG nu pare convinsa de acest schimb.In aceste conditii, sunt tot mai mici sansele ca Neymar sa revina la Barcelona in aceasta perioada de transferuri.Pe urmele starului brazilian, care si-a anuntat intentia de a pleca de la PSG, s-ar mai afla Real Madrid si, mai nou, Juventus, care propune 80 de milioane de euro si pe Paulo Dybala la schimb.180 de milioane de euro e cota lui Neymar, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.I.G.