Barcelona a facut o prima oferta pentru Neymar

Potrivit jurnalistilor francezi, Barca ar fi inaintat o prima oferta verbala, insa aceasta a fost respinsa din start.Propunerea catalanilor viza o suma de bani si doi jucatori la schimb, valoarea totala depasind 222 de milioane de euro, suma achitata de parizieni pentru a-l cumpara pe Neymar in urma cu doi ani.Pentru ca in momentul de fata sunt numai discutii la nivel superficial, PSG considera ca nu a primit nicio oferta pentru sud-american si il asteapta pe acesta in lot, la pregatire.De cealalta parte, Neymar s-a intalnit cu directorul clubului, conationalul sau, Leonardo, caruia i-a spus clar ca vrea sa plece in aceasta vara si ca isi doreste sa se intoarca la Barca.Discutiile vor continua in perioada urmatoare, numai ca nu este clar daca Barcelona, care a investit sume uriase in transferuri in aceasta vara, isi poate permite sa pluseze mai mult.M.D.