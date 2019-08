Barcelona, aproape de transferul anului: Iata oferta fabuloasa pentru Neymar

Ziare.

Cele doua cluburi negociaza de mai bine de 24 de ore in Paris si, potrivit jurnalistilor catalani, au ajuns la un acord. Sport scrie ca cea mai noua oferta facuta de Barca este cu adevarat una fabuloasa, incluzand atat o suma impresionanta de bani, cat si doi jucatori.Astfel, clubul Primera este dispus sa achite 125 de milioane de euro, sa il lase la Paris pe pustiul Dembele sub forma de imprumut pentru un sezon si sa il cedeze definitiv pe Ivan Rakitic.Din informatiile "scurse" in presa se pare ca este o propunere care multumeste pe toata lumea.Parizienii scapa de un jucator scump, dar foarte capricios, ce si-a manifestat dorinta de a pleca si primesc in schimb o suma considerabila, dar si doi jucatori de calitate.Barcelona il readuce pe Neymar pe Camp Nou si da o uriasa lovitura de imagine, dar reuseste si sa isi reduca destul de mult grila de salarizare prin plecarile lui Dembele si Rakitic, putand astfel finanta noul contract al brazilianului.In momentul de fata se negociaza acordul la nivel de detalii, un anunt oficial fiind asteptat in acest weekend.