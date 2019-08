Barcelona da asaltul final pentru Neymar: Au inceput discutiile decisive

Ziare.

com

Potrivit presei iberice , Barca i-a trimis in capitala Frantei pe Javier Bordas, director in Consiliul de Administratie al clubului, pe Eric Abidal, consilier tehnic si pe Andre Cury, cel care a fost implicat in primul transfer al lui Neymar la formatia blaugrana.Cei trei au ajuns deja in Paris si in cateva ore vor incepe negocierile finale cu Leonardo, directorul executiv al campioanei Frantei.Cum jucatorul a anuntat public faptul ca vrea sa plece, in momentul de fata nu se mai pune problema daca PSG este dispusa sa il lase sa se transfere, ci cat obtine in urma mutarii.Iar parizienii vor sa recupereze o buna parte din cele 222 de milioane de euro investite in urma cu doi ani in achizitionarea lui, asta in timp ce Barca incearca sa obtina o afacere cat mai buna.Potrivit francezilor, mutarea va fi una care va include un schimb de jucatori, catalanii incercand astfel sa scape de un alt brazilian, Coutinho, cel care nu a dat randamentul asteptat de la transferul de la Liverpool.Discutiile nu ar trebui sa dureze, pentru ca se apropie finalul perioadei de mercato si niciuna dintre echipe nu isi permite sa astepte prea mult.M.D.