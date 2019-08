Barcelona il vrea imprumut pe Neymar: PSG a refuzat prima oferta

Ziare.

Pentru ca au avut o prima jumatate de an in care au cheltuit sume uriase cu transferuri de rasunet, asa cum sunt cele ale lui De Jong sau Griezmann, catalanii nu isi permit inca o achizitie de marca daca vor sa respecte fair-play-ul financiar al UEFA.In aceste conditii, le-au propus celor de la PSG sa il ia pe Neymar sub forma de imprumut. Marca scrie ca prima oferta oficiala a Barcelonei a constat in imprumutul pentru un sezon, cu optiunea de cumparare in vara lui 2020 pentru 150 de milioane de euro.Parizienii au declinat imediat propunerea, ei reclamand suma prea mica, dar si faptul ca optiunea de cumparare definitiva nu era obligatorie.Campioana Frantei vrea sa renunte la Neymar, jucator pentru care a platit 222 de milioane de euro, insa nu este dispusa sa iasa in pierdere.Barca si PSG vor continua negocierile in zilele urmatoare, iar Real Madrid si PSG asteapta ultimele ore ale perioadei de mercato pentru a incerca sa dea o lovitura surprinzatoare.M.D.