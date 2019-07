Barcelona si PSG au inceput negocierile pentru transferul lui Neymar

Ziare.

Potrivit publicatiei catalane Sport , sefii celor doua cluburi, Josep Maria Bartomeu de la Barca si Nasser Al-Khelaifi de la parizieni, au purtat o prima discutie.Sursa citata anunta ca Bartomeu a fost cel care a initiat conversatia si ca i-a transmis omologului sau de la PSG ca este interesat de Neymar si ca vrea ca Barcelona sa fie anuntata daca brazilianul va fi pus pe lista de transferuri.Momentan, campioana Frantei incearca rezolve problemele pe care le are cu jucatorul pentru a-l convinge pe acesta sa ramana la Paris, astfel ca discutiile despre transferul sau sunt doar de principiu.Neymar, pe de alta parte, isi doreste sa plece in aceasta vara si a refuzat chiar sa se prezinte la reunirea lotului in semn de protest.Catalanii scriu ca acum strategia Barcei este de a astepta, sefii presupunand ca presiunea pusa de Neymar pe francezi ii va face pe acestia sa se aseze la masa negocierilor si sa renunte la o parte din pretentiile financiare.M.D.