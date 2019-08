Barcelona si PSG nu se inteleg in privinta lui Neymar: Transferul anului, aproape picat!

Ziare.

Daca in urma cu doua zile mutarea era data ca sigura, lucrurile s-au schimbat peste noapte.Asta pentru ca ultima propunere, 130 de milioane de euro, imprumutul lui Dembele si transferurile lui Rakitic si Todibo s-a lovit de refuzul jucatorilor.Concret, niciunul dintre cei trei nu a fost de acord sa mearga la Paris, astfel ca oferta a picat, scrie presa catalana.Parizienii au contrat cu o noua propunere constand numai in bani, o suma in jurul a 200 de milioane de euro, insa conducerea Barcelonei a declinat-o.Cum perioada de mercato este pe final, e foarte greu de crezut ca partile mai pot ajunge la un acord, brazinianul urmand a evolua in continuare pentru campioana Frantei.M.D.