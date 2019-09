Catalanii dezvaluie de ce au picat negocierile pentru transferul lui Neymar

Ziare.

Potrivit celor de la Mundo Deportivo , diferenta dintre oferta Barcei si ceea ce solicitau francezii a fost de 20 de milioane de euro!Concret, sefii lui PSG au cerut 150 de milioane de euro, transferurile lui Rakitic si Todibo, dar si imprumutul pentru un sezon al lui Dembele.Catalanii au fost de acord sa ii cedeze pe cei trei, insa au pus pe masa numai 130 de milioane de euro.In ultima clipa a negocierilor, chiar jucatorul s-ar fi aratat dispus sa acopere din propriul buzunar diferenta de 20 de milioane de euro, insa conducerea lui PSG a transmis ca vrea ca formatia care il cumpara sa achite integral nota de plata.A fost momentul in care discutiile s-au blocat, iar transferul lui Neymar a intrat in impas.Este probabil ca negocierile sa continue in lunile urmatoare, iar mutarea sa se realizeze in iarna sau chiar in vara lui 2020.M.D.