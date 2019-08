Cotidianul Le Parisien prezinta oferta facuta de FC Barcelona pentru Neymar: Ce jucator au oferit la schimb catalanii

Ziare.

Cele doua echipe n-au ajuns inca la un acord, dupa cum dezvaluie, marti, publicatia franceza Le Parisien.Potrivit informatiilor detinute de jurnalistii francezi, Barcelona a oferit o suma cuprinsa intre 60 si 80 de milioane de euro, plus mijlocasul brazilian Philippe Coutinho.PSG cere, insa, mai multi bani, dar tranzactia are mari sanse sa se realizeze, dupa cum anunta sursa citata.Real Madrid, o alta echipa despre care s-a scris recent ca ar fi interesata de Neymar, nu are ca prioritate transferul jucatorului carioca.222 de milioane de euro a platit PSG pentru Neymar in 2017, cand l-a transferat de la Barcelona.Recent, Neymar a anuntat ca vrea sa se transfere de la campioana Frantei, iar Barcelona pare destinatia dorita de acesta.I.G.