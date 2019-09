Dezvaluirile tatalui lui Neymar: Cel mai scump fotbalist din istorie regreta plecarea de la Barcelona

Ziare.

El spune ca in aceasta vara, cand Barca si PSG au negociat revenirea sud-americanului pe Camp Nou, acesta a fost sunat de fostii coechipieri si gestul l-a emotionat.Neymar senior a recunoscut ca juniorul s-a simtit cel mai bine la Barcelona si ca regreta plecarea in Franta."Un brazilian vrea sa ramana acolo unde este fericit. Si el era foarte fericit la Barcelona. Atunci cand fostii colegi l-au sunat si l-au intrebat daca vrea sa revina a fost foarte emotionat.Ca impresar te simti slab pentru ca nu exista o structura care sa iti pemita sa transferi jucatori . Nu exista o clauza de reziliere a contractului sau si de aceea lucrurile sunt foarte dificile. Am luptat pentru a ajunge la un acord si am facut totul pentru binele sau", a declarat tatal lui Neymar, citat de Sport Barcelona si PSG au negociat in aceasta vara transferul lui Neymar, insa partile nu au ajuns la un acord.Brazilianul a intarziat la reunirea lotului si a anuntat ca vrea sa plece de la Paris, insa catlanii nu au facut o oferta suficient de buna pentru a-l lua.Este de asteptat ca negocierile sa fie reluate in pauza competitionala din iarna.M.D.