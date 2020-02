Neymar a actionat din nou in justitie clubul FC Barcelona

Ziare.

com

Este pentru a treia oara cand Neymar deschide o procedura judiciara impotriva clubului la care a evoluat pana in 2017, inainte de a se transfera la Paris Saint-Germain. Suma totala pe care brazilianul o solicita din partea gruparii de pe Camp Nou se ridica la 38,6 milioane euro.In prima sa reclamatie, Neymar a cerut ca Barca sa-i achite 28,6 milioane euro, in ianuarie 2018, bani care reprezentau a doua parte a primei sale de prelungire a contractului cu clubul spaniol, pe care urma sa o primeasca inainte de a pleca la PSG.In cea de-a doua actiune in justitie impotriva fostului sau club, in decembrie 2019, avocatii fotbalistului sud-american au cerut 3,5 milioane euro, reprezentand restante salariale.Clubul FC Barcelona nu are de gand sa achite banii solicitati de fostul sau jucator, ci doreste sa contraatace printr-o noua actiune in justitie impotriva brazilianului, precizeaza El Mundo.