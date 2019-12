Neymar a dat-o in judecata pe FC Barcelona

Ziare.

"Este adevarat ca exista o noua cerere" depusa "acum cateva saptamani", a explicat aceasta sursa, confirmand o informatie din ziarul El Mundo si adaugand ca Neymar cere "3,2 milioane de euro in legatura cu salariul din iulie 2017".Potrivit El Mundo, atacantul cere o parte din salariul pe care nu l-a primit cand a plecat de la Barca la PSG. Brazilianul a cerut activarea clauzei de reziliere in ciuda opozitiei clubului catalan.Neymar "sustine ca (Barca) nu-i plateste ultimul salariu ca 'represalii' pentru ca el a solicitat prima" de prelungire, ce face la randul sau obiectul altor actiuni in justitie.Anterior, Neymar a dat-o in judecata pe Barca pentru a cere o prima de 64,4 milioane de euro brut, negociata cu clubul in 2016 in schimbul prelungirii contractului sau pana in 2021. Tribunalul a audiat cele doua parti in aceasta afacere si urmeaza sa dea un verdict.Clubul i-a platit lui Neymar o prima transa de 20,75 milioane de euro inainte ca jucatorul sa plece la Paris, dar apoi nu i-a virat restul. Neymar s-a adresat justitiei pentru a obtine restul sumei, iar Barca a procedat la fel pentru ca jucatorul sa-i restituie prima transa.