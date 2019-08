Neymar, ultimatum pentru Barcelona

Ziare.

Potrivit celor de la Mundo Deportivo , oamenii din anturajul jucatorului sud-american au discutat cu oficialii Barcei si au transmis ca Neymar vrea ca transferul sa se realizeze cat mai repede.Fotbalistul este nemultumit ca formatia catalana nu face o oferta buna, care sa ii convinga pe cei de la PSG sa il lase sa plece, iar timpul trece in defavoarea sa.Jurnalistii din Spania scriu ca "Ney" isi doreste ca discutiile sa se concretizeze in urmatoarele zile pentru ca, in caz de esec al negocierilor, sa aiba optiuni de rezerva.Si PSG vrea ca transferul sa fie rezolvat rapid pentru a avea timp sa cumpere un inlocuitor pentru acesta.Singurii care trag de timp sunt catalanii, acestia sperand ca apropierea finalului perioadei de mercato sa ii determine pe parizieni sa accepte o oferta mai mica. Real Madrid si Juventus sunt celelalte formatii care vor sa il transfere pe Neymar in aceasta vara.M.D.