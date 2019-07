Presedintele Barcelonei face marele anunt: "Stim ca Neymar vrea sa plece de la PSG"

Ziare.

In acelasi timp, seful Barcei afirma ca francezii nu vor sa renunte la Neymar, asa ca nu se pune problema unei reveniri a acestuia."Stim ca Neymar vrea sa plece de la PSG, insa stim si ca PSG nu vrea sa il lase sa plece. Asa ca nu avem despre ce discuta", a spus Bartomeu intr-o conferinta de presa.In ultima perioada au aparut tot mai multe informatii in presa catalana despre iminenta revenire a lui Neymar la Barcelona.Brazilianul ar fi profund nemultumit la Paris si incearca sa forteze plecarea de la echipa care l-a cumparat cu 222 de milioane de euro, transformandu-l in cel mai scump jucator din istorie.M.D.