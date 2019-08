PSG vrea sa scape de Neymar: Brazilianul a fost propus la trei mari echipe din Europa

Ziare.

Potrivit catalanilor de la Sport , oficialii lui PSG au purtat discutii in ultima vreme cu Manchester United, Real Madrid si Juventus pentru transferul lui Neymar, insa partile nu au ajuns la un acord.Prima echipa care a primit propunerea de a-l inregimenta pe Neymar a fost Manchester United, numai ca englezii au declinat imediat oferta.Parizienii voiau sa il cedeze sub forma de imprumut pentru un sezon in schimbul a 20 de milioane de euro, insa britanicii ar fi trebuit sa asigure integral salariul jucatorului. Cum Neymar este al treilea cel mai bine platit fotbalist din lume, oficialii lui United nu si-au asumat aceasta sarcina.Au urmat discutii cu Real Madrid, insa acestea nu au avansat deoarece brazilianul nu ar fi dispus sa mearga la marea rivala a Barcelonei.In fine, Juventus a fost cea de-a treia formatie la care a ajuns oferta pentru Neymar, tot sub forma de imprumut, dar, din nou, jucatorul nu s-a aratat dispus sa mearga in Serie A.Astfel, situatia brazilianului ramane incerta, el fortand in continuare un transfer la Barcelona cu mai putin de o luna ramasa din perioada de mercato.M.D.