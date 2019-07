Scandal de proportii la Paris: Neymar nu s-a prezentat la reunire si forteaza transferul la Barcelona

Ziare.

com

Parizienii au anuntat luni ca Neymar este "disparut", el fiind asteptat pe 8 iulie in cantonamentul echipei si absentand fara a da vreo explicatie.Ulterior, directorul sportiv al lui PSG, Leonardo, a vorbit pe larg despre situatia fotbalistului care a costat 222 de milioane de euro."Astazi el nu este la antrenament. Trebuia sa vina si nu a facut asta. In plus, el stie foarte bine ca trebuia sa fie aici. Vom analiza masurile pe care le vom lua, asa cum se intampla in cazul tuturor angajatilor nostri. Stim ca are angajamente cu fundatia sa si cu un sponsor, insa nu sunt date cu care clubul a fost de acord. A jucat ultimul meci pe 6 iunie, vacanta era pana pe 8 iulie. Si, iata, nu a venit. Nu stiu cand va ajunge. Tot ce stiu este ca nu e prezent la data reunirii, 8 iulie", a declarat Leonardo pentru Le Parisien In continuare, intrebat daca acest gest este unul prin care Neymar vrea sa forteze plecarea de la Paris, Leonardo nu s-a ascuns si a admis acest lucru."Este clar pentru toata lumea. Dar in fotbal astazi spui un lucru si maine spui cu totul si cu totul altceva. Situatia e clara, el mai are 3 ani de contract cu noi."Oficialul lui PSG a recunoscut apoi in premiera ca francezii sunt gata sa se desparta de Neymar in aceasta vara si ca exista "contacte superficiale" in privinta transferului sau cu Barcelona."Neymar poate pleca daca va veni o oferta ce va multumi pe toata lumea. Dar pana acum nu stim daca vrea cineva sa il cumpere si la ce pret. Lucrurile acestea nu se fac intr-o zi. Nu am primit oferte, insa este adevarat ca am avut contacte superficiale. Cu Barcelona, da."222 de milioane de euro a platit PSG pentru a-l lua pe Neymar de la Barcelona in urma cu 2 ani, aceasta fiind clauza de reziliere a contractului jucatorului brazilian.