Ce a constatat politia dupa ancheta efectuata in cazul Neymar, acuzat ca a violat o tanara intr-un hotel din Paris

Neymar, starul selectionatei Braziliei si al campioanei Frantei, Paris Saint-Germain, a fost acuzat de tanara Najila Trindade Mendes de Sousa ca ar fi violat-o pe 15 mai, intr-un hotel parizian. Neymar s-a declarat nevinovat, afirmand ca relatia pe care a avut-o cu tanara a fost una consimtita.Atacantul brazilian a fost audiat pe 13 iunie, intr-un comisariat de politie din Sao Paulo, in timp ce Najila Trindade a fost audiata de doua ori, tot la Sao Paulo, pe 7 si 18 iunie.Politia din Sao Paulo, la care Najila Trindade a facut plangere impotriva lui Neymar, 15 zile mai tarziu, considera ca nu exista indicii suficiente pentru a-l acuza pe fotbalist ca a fortat-o pe tanara sa aiba o relatie sexuala si ca agresat-o fizic.Ancheta politiei, prima faza a procedurii, s-a incheiat, iar concluziile urmeaza sa fie inaintate marti Parchetului, care va avea la dispozitie pentru a decide sau nu o inculpare, a declarat un purtator de cuvant al ministerului public din Sao Paulo.Parchetul poate prezenta cererea de clasare fara urmari a dosarului, inculparea lui Neymar sau o ancheta suplimentara. Decizia finala va reveni judecatorilor.Neymar, cel mai scump jucator din istoria fotbalului, a sosit in 2017 la PSG de la FC Barcelona, in schimbul sumei record de 222 milioane euro.El traverseaza o perioada complicata si pe plan sportiv, iar presa internationala sustine ca brazilianul doreste sa se desparta de clubul parizian pentru a reveni la Barcelona, in aceasta perioada de mercato, care se va incheia pe 2 septembrie.Accidentat la o glezna, Neymar nu a participat in luna iulie la Copa America, competitie castigata de selectionata tarii sale.