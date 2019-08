Directorul sportiv al lui PSG anunta "discutii avansate" pentru transferul lui Neymar: Vezi unde ar putea ajunge starul brazilian

Ziare.

Oficialul gruparii de pe Parc des Princes le-a declarat sambata jurnalistilor ca sunt discutii "mai avansate decat pana acum" in privinta plecarii lui Neymar. "Insa PSG nu este inca pregatita sa-si de acordul", a precizat Leonardo.FC Barcelona, fosta echipa a lui Neymar, si Real Madrid sunt cele doua posibile destinatii ale atacantului brazilian, cel mai scump fotbalist al planetei, pentru care PSG a achitat 222 milioane euro in vara anului 2017.Presa spaniola a anuntat ca presedintele lui Real Madrid, Florentino Perez, i-a oferit lui Neymar un contract pe cinci ani, cu un salariu de 40 milioane euro pe sezon, pentru a-l convinge sa vina pe Santiago Bernabeu, insa brazilianul ar prefera sa se intoarca la FC Barcelona, unde a ramas in relatii foarte bune cu majoritatea jucatorilor gruparii catalane, in frunte cu Lionel Messi.