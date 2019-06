L'Equipe anunta plecarea lui Neymar de la PSG

Ziare.

com

Internationalul brazilian s-a alaturat lui PSG in august 2017, in schimbul sumei record de 222 milioane euro platita lui Barcelona. In sezonul 2018/2019, din cauza accidentarilor, Neymar a jucat doar 17 meciuri in Ligue 1 si a marcat 15 goluri.L'Equipe sustine ca PSG intentioneaza sa-l vanda pe Neymar, 27 ani, daca va primi o oferta substantiala. Brazilianul nu s-a acomodat total la noul sau club si le-a spusa rudelor sale ca are dificultati in Franta, inainte de a fi acuzat ca a violat o femeie la un hotel din Paris, in luna mai.Al-Khelaifi este nemultumit de prestatia echipei in ultimul sezon si a avut un mesaj clar catre echipa: "Jucatorii trebuie sa fie mai responsabili decat inainte. Lucrurile trebuie sa se schimbe. Ei trebuie sa faca mai mult si sa munceasca mai tare. Nu sunt aici pentru propriul amuzament. Daca nu sunt de acord, usa este deschisa. Ciao! Nu mai vreau fite de vedete".PSG a cucerit din nou titlul in acest sezon, dar a iesit din optimi in Liga Campionilor si nu s-a impus in cupele interne.Brazilianul Leonardo revine dupa o pauza de sase ani ca director sportiv la PSG, in locul lui Antero Henrique, si are deja toata increderea lui Al-Khelaifi: "Am realizat ca schimbarile erau fost esentiale. Altfel, nu am fi ajuns nicaieri. Leonardo va avea putere absoluta pe plan sportiv. El are toata increderea mea. Autoritatea lui naturala va fi buna pentru toata lumea, in special pentru jucatori".