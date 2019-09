Neymar a dat cartile pe fata dupa ce a fost huiduit de fanii lui PSG la fiecare atingere de balon: Am vrut sa plec de aici

Ziare.

Neymar a dat lovitura in minutul 93 al partidei cu Strasbourg, la capatul unui joc slab facut de echipa sa, marcand cu o "foarfeca" de zile mari, dupa cum puteti urmari in imagini VIDEO mai jos:Neymar a avut parte de o primire ostila la Paris, la primul meci dupa revenire, fanii afisand un banner jignitor pentru brazilian: "Neymar sr., vinde-ti fiul la Vila Mimosa (n.r.: Vila Mimosa fiind un faimos bordel din Rio de Janeiro, de unde provine Neymar) ".Pe langa aceasta, fostul catalan a fost fluierat si huiduit la fiecare atinge de balon, insa iata ca el a raspuns cu acest gol uluitor.La final de partida, el a declarat presei din Franta urmatoarele: "Toata lumea stie ca am vrut sa plec, vreau sa fie foarte clar. Daca nu te simti bine la locul de munca, incerci sa il schimbi. Nu am avut nimic impotriva clubului, au fost motive personale. Am avut motivele mele sa vreau sa plec, am spus clar ca asta vreau, insa din pacate nu am fost lasat sa plec. Asta s-a intamplat, e prima si ultima oara cand vorbesc despre asta deoarece acum ma gandesc la PSG", a declarat Neymar, despre care se stie ca a fost in negocieri multa vreme cu Barcelona pentru o reintoarcere in La Liga in aceasta vara. Si Real Madrid l-a dorit pe brazilian.PSG e lidera in Ligue 1 cu 12 puncte, dupa 5 meciuri , avand doua lungimi avans fata de Rennes.Neymar este si in prezent cel mai scump fotbalist transferat de o echipa de fotbal, fiind adus de PSG de la Barcelona pentru ametitoarea suma de 222 milioane de euro.D.A.