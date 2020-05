Neymar a refuzat o prima uriasa de la PSG

Ziare.

com

In varsta de 28 ani, Neymar doreste sa se intoarca la fostul sau club, FC Barcelona, fiind dispus sa faca orice sacrificiu, inclusiv pe plan financiar.Brazilianul "regreta in fiecare zi greseala comisa in vara lui 2017, cand a decis sa plece de la clubul azulgrana pentru a semna cu Paris Saint-Germain, cu dorinta a castiga Balonul de Aur, si este dispus la orice pentru a schimba lucrurile", scrie publicatia catalana.Pe langa prima de 100 milioane euro pe care ar fi primit-o la semnarea noului acord, lui Neymar i s-a promis totodata mentinea actualelor conditii contractuale care i-ar aduce venituri anuale de peste 50 milioane euro, incluzand si contractele publicitare.Pentru a reveni la Barca, starul brazilian este dispus sa renunte la jumatate din suma incasata la PSG. De altfel, in acordul verbal la care a ajuns in vara trecuta cu conducatorii clubului spaniol, cele doua parti au stabilit ca jucatorul sa beneficieze de aceleasi conditii contractuale ca in momentul plecarii sale de pe Camp Nou, in 2017.Neymar se afla in prezent la resedinta sa de la Mangaratiba (Brazilia), dupa ce campionatul Frantei s-a intrerupt pe 14 martie, din cauza pandemiei de coronavirus. El se pregateste zilnic sub supravegherea preparatorului fizic personal, Ricardo Rosa, pentru a se afla in cea mai buna forma in momentul revenirii in competitie. Campionatul Frantei a fost oprit definitiv, PSG fiind deja declarata campioana, insa parizienii urmeaza sa isi continue cursa in Liga Campionilor, care ar urma sa fie reluata in luna august.