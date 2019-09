Neymar ar fi renuntat la transferul la Barcelona - presa

Ziare.

"Anturajul atacantului lui PSG a informat cele doua cluburi de decizia sa de a-si incheia sezonul actual la Paris", a scris L'Equipe."Constatand incapacitatea de a finaliza o revenire la FC Barcelona in ciuda numeroaselor negocieri, Neymar si-a anuntat apropiatii, sambata seara, in legatura cu decizia sa de a stopa discutiile", a adaugat cotidianul sportiv."Anturajul lui Neymar recunoaste: s-a incheiat", a scris, la randul sau, Mundo Deportivo din Spania.Daca va fi confirmat, acest anunt va pune capat unui lung foileton care a tinut prima pagina a fotbalului mondial in ultima perioada.Directorul sportiv al clubului Paris Saint-Germain, Leonardo, care conduce negocierile cu reprezentantii clubului FC Barcelona pentru transferul superstarului Neymar, a declarat, vineri, ca nu s-a ajuns inca "la niciun acord" cu gruparea catalana, cu trei zile inainte de finalul perioadei de transferuri.O delegatie a echipei spaniole de fotbal FC Barcelona, condusa de Eric Abidal, se afla de incepand de marti in capitala Frantei, pentru a prezenta conducatorilor clubului Paris Saint-Germain oferta finala pentru transferul atacantului brazilian Neymar, aceasta fiind de peste 130 milioane euro, plus doi jucatori : mijlocasul croat Ivan Rakitic, sub forma de transfer, si imprumutul pe un an al atacantului francez Ousmane Dembele.