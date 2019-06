Neymar, audiat de politie

Ziare.

Atacantul vedeta al Selecao s-a prezentat la un comisariat pentru combaterea delictelor cibernetice pentru ca a difuzat pe Instagram, intr-un video in care se apara, schimbul de mesaje pe care l-a avut cu acuzatoarea sa, Najila Trindade.Neymar avea chipul grav in momentul sosirii. El a fost mai relaxat la iesire, dar nu a dat nicio declaratie.Avocata sa a facut un scurt comentariu: "Noi am depus marturie pentru a lamuri tot ceea ce era necesar. Suntem extrem de increzatori ca vom dovedi nevinovatia clientului meu", a afirmat Maira Freita.Neymar a fost in carje, apoi in scaun rulant, dupa ce s-a accidentat la glezna dreapta in meciul amical impotriva Qatar, disputat inainte de Copa America.Atacantul lui PSG, cel mai scump fotbalist al planetei (222 milioane euro), a ratat deja trei luni de competitie, intre care si optimile de finala ale Ligii Campionilor, extrem de importante pentru clubul sau, dupa ce s-a accidentat la piciorul drept, acelasi la care a fost supus unei interventii chirurgicale in 2017.Najila Trindade a depus o plangere pentru viol impotriva lui Neymar, la un tribunal din Sao Paulo, acuzandu-l pe jucator ca a abuzat-o sexual intr-un hotel din Paris. El se declara nevinovat si sustine ca a cazut intr-o "capcana".La o ora de maxima audienta, tanara a prezentat versiunea sa asupra faptelor, pentru prima oara dupa ce media braziliene au dezvaluit sambata scandalul."A fost o agresiune si un viol", a afirmat ea in fragmentele difuzate miercuri. Interviul va fi difuzat in intregime luni.Exista elemente concordante. Neymar si Trindade au avut schimburi de e-mailuri timp de multe saptamani, asa cum a dezvaluit Neymar intr-un video (sters ulterior) postat pe Instagram, pentru a se apara de acuzatii. Pentru aceasta dezvaluie Neymar a fost audiat joi seara de politie.Trindade l-a acuzat pe Neymar ca a fost "agresiv" si ca a folosit "forta pentru a intretine o relatie sexuala" fara consimtamantul sau, intr-un hotel din Paris.Neymar sustine ca este nevinovat si ca a cazut intr-o capcana. Tanara a depus plangere la Sao Paulo, iar site-ul UOL, care a dezvaluit afacerea, afirma ca a avut acces la raportul medical ce mentioneaza hematoame pe picioare si fese, probleme gastrice si simptome posttraumatice.Putin dupa difuzarea interviului pe SBT, publicarea unui video aratand-o pe tanara lovindu-l pe Neymar intr-o camera de hotel si acuzandu-l ca a agresat-o in ajun a facut ca afacerea sa fie si mai tulbure.Sponsorii s-au speriat, un purtator de cuvant al Nike afirmand ca firma pe care o reprezinta este "foarte preocupata de recentele afirmatii".In ce priveste accidentarea sa, Neymar a asigurat pe Instagram ca lucrurile nu sunt foarte grave. O fotografie cu glezna sa foarte umflata este insotita de mesajul: "Dupa furtuna, calmul."PSG a indicat ca asteapta 72 de ore pentru un verdict medical.La spital, Neymar a fost vizitat de presedintele brazilian de extrema dreapta Jair Bolsonaro, care i-a urat recuperare rapida.