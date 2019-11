Neymar, cu ochii la tenis: Ce meci a urmarit la Madrid

Ziare.

Aflat in curs de revenire la PSG, dupa o accidentare, Neymar a profitat de o zi libera cu prilejul pauzei competitii internationale pentru a se deplasa la Madrid, unde a asistat la partida de Cupa Davis dintre Spania si Rusia (2-1).Fiind invitat de onoare al lui Gerard Pique, fostul sau coechipier de la FC Barcelona, Neymar a asistat la victoria lui Rafael Nadal in fata lui Karen Hacianov (6-3, 7-6) in al doilea meci de simplu.Atacantul brazilian Neymar, accidentat la muschii ischiogambieri de la jumatatea lunii octombrie, a reluat de saptamana trecuta antrenamentele colective cu echipa Paris Saint-Germain.Neymar s-a accidentat la un meci amical al nationalei Braziliei pe 13 octombrie, contra Nigeriei, la Singapore (1-1). Aceasta accidentare l-a facut sa rateze dubla confruntare cu Bruges (5-0, 1-0) din Liga Campionilor, precum si derby-ul cu Olympique Marseille (4-0) din Ligue 1.Daca va fi refacut la timp, decarul brazilian ar putea reveni in Ligue 1 pe data de 22 noiembrie, cu ocazia meciului de pe teren propriu cu Lille si in Champions League pe 26 noiembrie, pe terenul lui Real Madrid.