Neymar face o donatie anonima impresionanta

Atacantul brazilian a impartit donatia sa intre organizatia UNICEF si un fond de solidaritate din tara sa. Neymar a facut acest gest in secret, urmand exemplele lui Lionel Messi si Cristiano Ronaldo , dar identitatea binefacatorului anonim a fost dezvaluita pana la urma de o televiziune braziliana.Starul brazilian, revenit in tara natala odata cu oprirea campionatului din Franta ca urmare a pandemiei de coronavirus, a declarat ca respecta cu rigoare regulile sanitare, dar isi continua pregatirea fizica."A facut aceasta donatie la inceputul saptamanii trecute. O parte a acesteia a mers la UNICEF si o parte la fondul de solidaritate creat de artisti. El a preferat sa nu dezvaluie public donatia, asa ca le spunem tuturor, pentru ca de indata ce am auzit, vorbim cand o persoana face ceva frumos. Avem aceasta informatie si v-am adus-o. Cu adevarat credem ca este o atitudine foarte grozava, foarte optimista si una care serveste ca un imbold pentru alti sportivi, pentru alte personalitati", a declarat prezentatorul brazilian Chris Flores.