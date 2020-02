Neymar nu mai scapa de probleme

Ziare.

Cosme Araujo, aparatorul lui Trindade, a afirmat intr-un interviu acordat agentiei spaniole de presa EFE, ca "se aduna elementele" pentru depunerea unei plangeri impotriva jucatorului brazilian al echipei Paris Saint-Germain, de data aceasta in capitala Frantei."Suntem siguri ca la Paris vor fi consecinte diferite fata de ce s-a intamplat in Brazilia", a adaugat avocatul tinerei.Avocatul a precizat ca se afla deja in contact cu o firma de avocatura din Franta care structureaza un eventual proces impotriva vedetei braziliene, studiind totodata posibilitatile de a recurge si la justitia braziliana."Va fi o bomba cand va exploda. Suntem siguri ca judecatorul de la Paris va accepta plangerea impotriva lui", a conchis avocatul.Araujo a argumentat ca exista "o proba" care nu a fost luata in considerare de catre investigatorii din Brazilia, respectiv, imagini video de la hotelul parizian unde Najila sustine ca a fost violata si care, conform avocatului, dau indicii ca delictul a fost comis.Aceasta afacere s-a incheiat cu bine pentru Neymar, pe 9 august anul trecut, dupa ce plangerea pentru viol care il viza a fost clasata fara urmari penale in Brazilia.Neymar, cel mai scump jucator din istorie, a sosit la clubul Paris Saint-Germain in 2017 contra sumei de 222 de milioane de dolari, fiind transferat de la FC Barcelona.