Neymar, refuzat de o echipa de top din Europa

Cotidianul spaniol Sport scrie ca PSG l-a oferit pe starul brazilian catre Manchester United , dar britanicii au refuzat.Cei de la PSG au oferit inclusiv varianta unui imprumut, insa United nu a dorit sa il transfere.Jucatorul in varsta de 27 de ani a intrat in conflict cu sefii lui PSG dupa ce si-a manifestat intentia sa se transfere, dar nu se stie daca acest lucru va fi posibil in aceasta vara.Neymar si-ar dori sa se intoarca la FC Barcelona , pentru care a evoluat in perioada 2013-2017, insa catalanii nu doresc sa plateasca o suma considerabila in schimbul sau.O alta varianta ar fi Real Madrid , dar Neymar ar fi mai dornic sa se intoarca alaturi de Leo Messi si Suarez.Brazilianul a marcat 105 goluri in 186 de meciuri pentru FC Barcelona.C.S.