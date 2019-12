Neymar, un nou proces impotriva Barcelonei

Ziare.

com

Potrivit jurnalistilor catalani, atacantul lui PSG a initiat un al doilea litigiu impotriva Barcei, el solicitand si de aceasta data achitarea unei sume de bani.Mundo Deportivo scrie ca in acest al doilea proces Neymar solicita in instanta suma de 3,5 milioane de euro, care ar reprezenta o rata ramasa neplatita din salariul sau.Fotbalistul sud-american sustine ca Barcelona a actionat cu rea credinta refuzand sa ii achite ultima transa din salariu, pedepsindu-l astfel pentru ca a ales sa plece la Paris.In primul litigiu, brazilianul solicita suma de 30 de milioane de euro, reprezentand ultima transa din bonusul pentru semnarea prelungirii contractului cu gruparea catalana.Cele doua parti se razboiesc in tribunale inca de cand Neymar a decis sa accepte oferta celor de la PSG si sa plece la Paris desi conducerea clubului iberic s-a opus.M.D.