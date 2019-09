Presedintele Barcelonei da cartile pe fata: Iata cum au decurs cu adevarat negocierile pentru Neymar

Ziare.

Bartomeu si-a inceput interviu de la Barca TV sustinand ca strategia de transferuri a echipei fusese facuta, iar mutarile erau finalizate inca din prima parte a lunii iulie, incercarea de a-l lua pe Neymar fiind in plus fata de planificare."A fost o decizie sportiva. Intre 10 si 15 iulie noi finalizasem totul la nivel de achizitii. Aveam o planificare clara, iar apoi a aparut ceva in plus, Neymar. A fost un moment in care Leonardo, directorul sportiv al PSG , a deschis usa pentru negocieri, iar Barca a fost unul dintre cluburile interesate. Din acel moment, da, am incercat sa il luam pe Neymar, insa nu am reusit pentru ca nu ne-am putut asuma solicitarile francezilor", a declarat Bartomeu.Acesta a explicat apoi ca decizia de a incerca sa-l transfere pe Neymar a fost una luata la nivelul bancii tehnice, fiind considerat un jucator util echipei, si ca la nivel de conducere s-a facut totul pentru realizarea mutarii."Am facut chiar tot ce era posibil pentru a-l transfera pe Neymar in aceasta vara. CEO-ul nostru a condus negocierile si au mai participat directorul Javier Bordar, dar si Eric Abidal."Daca in aceasta vara pretentiile francezilor au fost considerate exagerate, presedintele Barcelonei spune ca echipa sa le va relua in vara lui 2020."In acest moment nu se pune problem aducerii lui Neymar. Insa in ianuarie-februarie, in timpul planificarii achizitiilor, vom vorbi din nou. PSG nu vrea sa isi vanda jucatorii buni, e evident, pentru ca toti ne dorim sa ii pastram in lot."Potrivit presei spaniole, negocierile dintre PSG si Barcelona s-au blocat in momentul in care francezii au anuntat ca vor 150 de milioane de euro si trei jucatori la schimb.Barca, club ce investise enorm in transferurile lui de Jong si Griezmann, nu a putut finanta aceasta mutare, iar transferul a picat.M.D.