Probleme fara sfarsit pentru Neymar: Vestea primita de starul brazilian

Neymar a fost inlocuit duminica in minutul 12 al meciului amical Brazilia - Nigeria (1-1), disputat la Singapore, si a suferit o leziune de gradul 2 la coapsa stanga, potrivit RMN-ului efectuat de jucator.Atacantul de 27 de ani va trebui sa-si amane din nou revenirea in Liga Campionilor. Inaintea accidentarii, revenirea sa in aceasta competitie era prevazuta la meciul cu FC Bruges de pe 22 octombrie.