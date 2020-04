PSG, deschisa la vanzarea lui Neymar: Iata pe ce suma poate pleca brazilianul

Ziare.

Starul brazilian poate profita de o clauza FIFA care ii permite sa plece pe o suma "in jurul a 180 de milioane de euro", anunta L'Equipe.Conform presei din Spania, jucatorul carioca s-ar putea intoarce la Barcelona.Pentru a face rost de bani, Barca intentioneaza sa-i vanda pe Coutinho, Rakitic si Vidal.Iar PSG ar putea fi deschisa la negocieri, acceptand ca plata sa fie facuta in mai multe transe, spre deosebire de vara trecuta, cand i-a transmis gruparii blaugrana ca vrea banii intr-o singura transa, iar mutarea a picat.Pe langa Neymar, catalanii il mai vor si pe argentinianul Lautaro Martinez de la Inter.Neymar a ajuns la PSG in 2017 chiar de la FC Barcelona, dupa ce francezii au platit o clauza de reziliere in valoare de 222 de milioane de euro.I.G.