Real Madrid ofera 100 de milioane de euro si trei jucatori pentru Neymar

Conform editiei tiparite a cotidianului francez L'Equipe, madrilenii au propus 100 de milioane de euro si trei jucatori pentru atacantul care, la inceputul verii, a cerut sa fie transferat!Gareth Bale, Keylor Navas si James Rodriguez sunt jucatorii care ar urma sa intre in aceasta tranzactie.Campioana Frantei nu e insa convinsa de pachetul de jucatori oferit de Real Madrid si a refuzat propunerea, potrivit sursei citate.Pe langa Real Madrid, pe urmele lui Neymar mai sunt FC Barcelona si Juventus Torino.Catalanii l-ar vrea pe Neymar sub forma de imprumut cu drept de cumparare, in timp ce Juventus il propune la schimb pe argentinianul Paulo Dybala.PSG continua insa sa solicite 222 de milioane de euro in schimbul lui Neymar, exact suma cu care l-a achizitionat in urma cu doi ani de la FC Barcelona.I.G.