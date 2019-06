Seicul lui PSG si-a pierdut rabdarea cu Neymar: "Nu l-a obligat nimeni sa vina aici!"

Ziare.

com

Intr-un interviu acordat celor de la France Football , "seicul" lui PSG spune ca nu mai vrea superstaruri la echipa si ii transmite lui Neymar ca s-a saturat de capriciile acestuia."Imi doresc jucatri dispusi sa dea totul pentru a apara acest tricou si gata sa se implice cu totul in acest proiect. Cu cei care nu doresc sau care nu inteleg asta ne vom vedea si vom discuta. Bineinteles ca sunt contracte ce trebuie respectate, insa prioritatea noastra este acum sa avem jucatori dedicati total acestui proiect.Nimeni nu l-a obligat (pe Neymar - n.red.) sa semneze aici. Nimeni nu l-a presat. A venit stiind ca va face parte dintr-un proiect", a declarat al-Khelaifi.Brazilianul Neymar a fost cumparat de PSG de la Barcelona cu 222 de milioane de euro, record absolut in materie de transferuri in fotbalul mondial.Chiar daca are cifre demne de invidiat, Neymar nu a facut pasul pentru a deveni liderul capabil sa duca echipa in finala Champions League sau sa castige Balonul de Aur. FC Barcelona si Real Madrid sunt echipele interesate de transferul sau, insa PSG nu este dispusa sa il vanda pe minus, astfel ca ramane de vazut daca va exista cineva dispus sa plateasca un sfert de miliard de euro pe el.M.D.