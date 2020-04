Vicente del Bosque il pune la zid pe Neymar

Ziare.

com

"Neymar este un baiat dificil. Pentru mine nu este un bun exemplu. Si precizez: pentru mine. Este excelent ca jucator. Daca ma intrebati de topul meu mondial, el este cu siguranta intre primii cinci. Insa pe teren, el incearca sa triseze, se preface mult. Si mai este, in plus, si modul in care a plecat de la Barcelona", a declarat Del Bosque intr-un interviu acordat cotidianului El Mundo Deportivo.Comentand dorinta mai multor jucatori ai Barcelonei, in frunte cu Lionel Messi, ca Neymar sa revina pe Camp Nou reputatul antrenor spaniol a spus: "Cluburile sunt cele care trebuie sa decida pe cine transfera sau nu. Nu trebuie sa acorde atentie la ceea ce spun jucatorii, de aceea exista directori sportivi sau secretari tehnici. Este foarte greu pentru un fotbalist sa vorbeasca de rau un alt fotbalist care i-a fost coechipier. Nu imi amintesc nici macar unul care sa fi facut acest lucru".